Doc sobre rock de Brasília dos anos 90 será exibido no Recife

A banda Raimundos aparece no documentário.

"Geração Baré-Cola – Usuários de Rock Documentário" sobre o rock de Brasília dos anos 90 será exibido em Recife no Cinema da Fundação – Museu

Muito bem-recebido em suas exibições públicas em Brasília e em outras cidades, o documentário Geração Baré-Cola – Usuários de rock, que aborda o rock brasiliense dos anos 90, terá exibição em Recife, em 13 de julho (sexta-feira), às 20h, no Cinema da Fundação – Museu (Avenida 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte). A sessão será seguida de um bate-papo com Patrick Grosner, diretor do filme, e o produtor Paulo André (Abril Pro Rock).





Mais do que uma testemunha ocular (e auditiva!) do rock de Brasília, Patrick Grosner registrou em incontáveis fotografias a efervescência da cena que tomou conta da cidade nos anos 90 – e que revelou para o resto do país bandas como Raimundos, Little Quail e Maskavo Roots. Foi com este privilegiado olhar de insider que Patrick conduziu sua estreia na direção cinematográfica, o documentário Geração Baré-Cola – Usuários de rock.





O título do filme alude a uma famosa música da Legião Urbana, sugerindo um contraste entre a leva de bandas brasilienses da década de 80, de grande sucesso comercial e de público, e a turma que veio depois, mais ligada ao underground – e que buscava outros sabores musicais, com mais misturas, tanto de ingredientes nacionais quanto estrangeiros. Essa mentalidade fez proliferar centenas de bandas originais pelo Distrito Federal, de todos os tipos, sérias ou engraçadas, influenciadas por heavy metal, reggae, rockabilly, hardcore, rap, rock alternativo e o que mais desse na cabeça.









Abordando um período que vai do final dos anos 1980 até 1994, ou seja, às vésperas do estouro nacional dos Raimundos, Geração Baré-Cola apresenta 29 bandas, desde as mais conhecidas até as que ficaram na poeira do tempo, e costura sua narrativa com registros raros retirados de 30 fitas VHS, como filmagens de shows, ensaios, gravações em estúdio e videoclipes, além de fotografias, cartazes, panfletos e depoimentos de 39 músicos que fizeram parte dessa história. As entrevistas, bem-humoradas e cheias de bons causos, ajudam a entender o contexto histórico, social e cultural em que as bandas surgiram, como formaram suas personalidades musicais e como era a vida em Brasília naquele período.





Bandas presentes no documentário: Animais dos Espelhos, Akneton, BSB-H, Câmbio Negro, Deja Vu, DFC, Divina Tragédia, Dungeon, El Kabong, Feijon's Band, Filhos de Menguele, Flammea, Kratz, Little Quail and the Mad Birds, Low Dream, Maskavo Roots, Os Alices, Os Cabeloduro, Os Cachorros das Cachorras, Os Wallaces, Oz, Pravda, PUS, Raimundos, Restless, Roque & Os Biles, Royal Street Flash, Vernon Walters e Zona.





Geração Baré-Cola – Usuários de rock conta com patrocínio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Copatrocínio: Cinecolor Digital. Produção: Cor Filmes. Coprodução: +55 Mídia e Central de Produções. Distribuição: Sétima Cinema. Apoio: Sesc.





SERVIÇO:

Geração Baré-Cola – Usuários de rock

13 de julho (sexta-feira), às 20h, no Cinema da Fundação – Museu (Avenida 17 de Agosto, 2187 – Casa Forte). Duração: 73 min. Sessão seguida de bate-papo com Patrick

Grosner, diretor do filme, e o produtor Paulo André (Abril Pro Rock).

Ingressos: R$ 14 e R$ 7 (meia). Telefone: (81) 3073-6363.

Classificação indicativa: 14 anos. Informações: cinemadafundacao.com.br .