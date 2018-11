O Grande Encontro desembarca em Caruaru

Alceu, Elba e Geraldo Azevedo apresentam O Grande Encontro, em Caruaru. Foto: Livio Campos

Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo apresentam clássicos como “Chão de giz”, "Frevo mulher” e “Anunciação”

Grande sucesso nos anos 1990, “O Grande Encontro” comemora 22 anos. Nesta quinta (9), o trio Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo celebra a data junto com o público do Agreste pernambucano, no Espaço Shopping Difusora, às 22h.









“Em 'Pelas ruas que andei', a festa começou a pegar fogo, com a participação da Banda de Pífanos e uma Elba desempenhando no triângulo. Foi xote-rock do bom, de um trio que sabe como fazer o público sair do chão”, expressou Essinger, sobre a então participação do trio no Rock in Rio, que naquela edição contou com público de aproximadamente 700 mil pessoas.





Além da música citada, grandes clássicos esperados, estão no repertório, a exemplo de “Anunciação”, “Dia branco”, “Frevo mulher”, “Ai que saudade d’ôce” e “Chão de giz”, as últimas duas que marcam a presença autoral de Zé Ramalho que só participou da primeira turnê.









O trem dos quatro

Por Eloisa Avani*





Em 26 de Janeiro de 1996, Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Zè Ramalho subiam juntos ao palco do Ginpasio Machadinho, em Natal (RN), para iniciar a primeira turnê de "O Grande Encontro". O álbum ao vivo, gravado no ano anterior no Canecão (RJ) venderia ao todo mais de um milhão de cópias, rendendo ao quarteto nordestino um disco de platina.





Naquela época, apenas as vozes e os violões dos artistas constituíam o espetáculo. Os corações bobos da plateia acompanhavam cada sucesso interpretado pelos artistas, que hora cantavam todos juntos, hora faziam números individuais ou em duplas.





O projeto reunia, além de peças autorias, músicas dos mais variados artistas do cenário musical brasileiro, como Luiz Gonzaga, Raul Seixas, Carlos Fernando, Geraldo Vandré, Caetano Veloso, entre outros. Sucessos como “Chão de Giz”, “Dia Branco”, “Coração Bobo”, “Banho de Cheiro”, “Sabiá”, “O Trem das Sete”, são algumas das músicas que fizeram parte do repertório do show.









Em 1997 e em 2000 foram lançados os álbuns "O Grande Encontro" 2 e 3, respectivamente. Nenhum dos dois, porém, contou com Alceu Valença. Embora o filho de São Bento do Una não tenha participado, outros artistas foram convidados pelo trio para participações especiais, como Lenine, Moraes Moreira e Belchior.





Ao longo desses 20 anos do Grande Encontro, o quarteto virou trio. Zé Ramalho que participou das três primeiras edições, não se faz presente na quarta. Agora Elba, Geraldo e Alceu estão juntos em mais uma turnê, que chega a Caruaru no dia 9 de novembro.

"O Grande Encontro"Atrações: Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu ValençaData: 9 de novembroHora: A partir das 22hLocal: Espaço Shopping Difusora, na Avenida Agamenon Magalhães, Maurício de Nassau.Ingressos: R$ 100 (pista), R$ 140 (cadeiras) e R$ 190 (mesa por pessoa)Meia entrada para estudantes e professores.Informações: (81) 98601.5202